Elliott Erwitt: un omaggio alla fotografia del Novecento alla Castiglia di Saluzzo

La mostra si articola in sette sezioni e include circa cento immagini che coprono una vasta gamma di soggetti: dai celebri ritratti di figure iconiche come Marilyn Monroe, Che Guevara, Jack Kerouac e Marlene Dietrich, a scatti storici memorabili come il confronto tra Richard Nixon e Nikita Chruščëv, il funerale di John F. Kennedy e l’incontro di boxe tra Joe Frazier e Muhammad Ali. Accanto a queste immagini simbolo, trovano spazio fotografie meno note, ma altrettanto significative, tra cui diverse opere a colori che mostrano un lato diverso dell’artista.

Particolarmente apprezzati dal pubblico saranno gli scatti che rivelano l’ironia e il tocco poetico di Erwitt, come il romantico “California Kiss” o il ritratto intimo della sua primogenita neonata accanto alla madre. Un’intera sezione della mostra sarà dedicata agli “ineffabili cani” di Erwitt, rappresentati come metafore antropomorfe della condizione umana, un tema che ha attraversato tutta la sua produzione artistica.

Biba Giacchetti, che ha lavorato fianco a fianco con Erwitt per oltre 25 anni, racconta che le immagini esposte sono quelle che il fotografo amava di più: “Insieme abbiamo selezionato queste opere, rendendo vivo lo spirito di questa mostra che è un omaggio alla sua filosofia di vita e al suo modo di intendere la fotografia”.

L’esposizione, promossa dal Comune di Saluzzo e dalla Fondazione Artea, in collaborazione con vari enti locali e fondazioni, offre una panoramica completa dell’opera di Erwitt, rivelando la sua capacità di documentare con sensibilità ed empatia i grandi eventi storici e i piccoli gesti quotidiani, sempre con uno sguardo ironico e surreale.

La mostra sarà aperta al pubblico nei giorni di venerdì (dalle 15 alle 19), sabato, domenica e festivi (dalle 10 alle 19). I biglietti sono disponibili in prevendita su ticket.it o presso la biglietteria della Castiglia al costo di 12 euro (ridotto 9 euro). Sono previste tariffe agevolate per gruppi e scuole, con proposte didattiche dedicate. Inoltre, chi visiterà anche la mostra “Robert Doisneau. Trame di vita” al Filatoio di Caraglio (CN) avrà diritto a una riduzione sul biglietto di entrambe le esposizioni.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile consultare i siti www.visitsaluzzo.it e www.fondazioneartea.org.