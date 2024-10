Incidente stradale sul ponte del Ticino: fermati i treni sulla linea Milano-Mortara-Alessandria

VIGEVANO – Sulla linea Milano-Mortara-Alessandria, tra le stazioni di Vigevano e Abbiategrasso, la circolazione dei treni è bloccata dalle 11 di questa mattina fino alle 23 di stasera a causa di un incidente stradale.

Nel sinistro, avvenuto stamattina sul ponte sopra il Ticino, sono rimaste coinvolte due auto e un tir. Sul posto, sono intervenuti i sanitari, anche con l’ausilio dell’elisoccorso, gli agenti di polizia locale e i vigili del fuoco.

La circolazione dei treni che passano sul ponte è stata fermata per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area, considerando anche che il tir era alimentato a gas liquido. Alcune persone sono rimaste ferite, ma nessuna in modo grave.

