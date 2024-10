La Juventus non brilla contro la Lazio: 1 a 0 per autorete di Gila

TORINO – La Juventus rischiava davvero di finire con un pareggio con la Lazio nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Per più di un’ora non ha sfruttato la superiorità numerica dopo l’espulsione di Romagnoli al 24′ del primo tempo. Anche il gol è arrivato al 86′ per autorete di Gila, quindi per un errore avversario.

Davvero non brilla la Juventus che nonostante tutto raggiunge il Napoli in prima posizione della classifica provvisoria, ma i partenopei hanno una partita in meno e già domani potrebbero incrementare i propri 16 punti in casa dell’Empoli. Subito a ridosso ci sono Inter e Milan a 14 punti.

