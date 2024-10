Il Toro perde a Cagliari una partita col doppio ribaltone

CAGLIARI – Partita viva e divertente tra Cagliari e Toro con continui cambi di campo e un risultato che, anche lui, cambia continuamente. Sono i padroni di casa a portarsi per primi in vantaggio con una punizione di Viola, che passa tra le maglie della barriera e sorprende così Milinkovic Savic. E’ il 38′ e dopo soli 3 minuti arriva il pareggio di Sanabria.

Nella ripresa il Toro si porta in vantaggio con un gran gol di Linetty al 55′ e sembra aver messo la partita sui binari giusti. Ma in campo c’è anche il Cagliari e si sente. In 4 minuti la partita è di nuovo ribaltata. Al 74′ segna Palomino e al 78′ arriva l’autogol di Coco. Nel finale ancora occasioni da una parte e dall’altra e una parata di Scuffet su Adams al 92′ segna il definitivo 3-2.

