Ai Murazzi riapre Gianca, simbolo della Torino by night

TORINO – I meno giovani ricorderanno il nome di Gianca legato alle notti, alla musica e ai Murazzi già alcuni decenni fa. Poi il ritorno in varie versioni e negli ultimi due anni la nuova gestione lo ha reso un punto di riferimento per gli amanti dei Dj set e gli appassionati di musica elettronica. Venerdì 26 ottobre con una serata inaugurale Gravity che ospiterà dj di fama internazionale riaprirà le sue porte Gianca, storico locale dei Murazzi e simbolo della scena notturna torinese.

Un progetto che è frutto della passione e della visione di quattro soci, ma soprattutto amici, uniti dall’amore per il clubbing e la nightlife e che ha permesso di ospitare i protagonisti più influenti della scena elettronica torinese e figure di rilievo internazionale, come Armonica, Leon, Dyed Soundorom, Tini, Tania Vulcano, Ralf e i Neverdogs.

Nuova veste e rebranding

Alla riapertura di venerdì prossimo Gianca si presenterà anche sotto una nuova veste: con una architettura totalmente rinnovata dei locali, il rebranding del logo e la realizzazione di un padiglione esterno vetrato che permetterà di ampliare lo spazio a disposizione rendendolo facilmente utilizzabile e affascinante anche per il periodo invernale.

Un percorso di rinnovamento e crescita del locale che si esprime anche nella line-up della serata inaugurale del 26 ottobre dove oltre ai DJ resident F’al ed Elip si esibiranno due artisti di fama internazionale: Wurtz e Sideral. Un primo appuntamento a cui ne seguiranno molti altri, che promettono di far ballare tutto l’inverno.

Ospiti della serata inaugurale

Sideral (Habitat – Afterlife)

Sideral è un artista emergente della scena elettronica internazionale, profondamente radicato nell’universo sonoro di Afterlife. Con uno stile unico e in continua evoluzione, mescola melodie emotive e intense con ritmi profondi, creando atmosfere ipnotiche che catturano il pubblico fin dal primo beat. Riconosciuto per la sua capacità di fondere sonorità eteree con il potere del techno melodico, Sideral ha suonato nei migliori club e festival, diventando un punto di riferimento per chi cerca esperienze musicali trascendenti e immersive. Il suo contributo alla scena Habitat riflette la sua visione artistica sofisticata e in costante ricerca di nuovi orizzonti sonori.

Wurtz (Zamna)

Wurtz è un DJ e produttore italiano noto per la sua presenza magnetica e la capacità di creare set energici che spaziano tra techno e sonorità più scure e profonde. Parte integrante dell’ambiente vibrante di Zamna, Wurtz ha saputo affermarsi in eventi di rilevanza mondiale grazie al suo sound potente, caratterizzato da una maestria tecnica che unisce bassi pulsanti e groove inarrestabili. I suoi live set sono viaggi musicali che mantengono il pubblico connesso dalla prima all’ultima traccia, offrendo una miscela irresistibile di dinamismo ed emozioni che rendono ogni performance un’esperienza

