Dalle comunità del Vco ad Haiti: un aiuto ai bambini che soffrono la fame

VERBANO CUSIO OSSOLA – Le Parrocchie di Beura, Cardezza, Cosasca, Cuzzego e Prata organizzano in questi giorni una raccolta di generi di prima necessità a favore dei bambini ospitati dalla missione “Kay Pe’ Giuss” fondata da Suor Marcella Catozza nella baraccopoli di Cité Soleil, una delle più grandi e misere della capitale haitiana, Port-au-Prince.

La raccolta si concluderà sabato prossimo; il parroco, don Paolo Cavagna farà arrivare al più presto possibile il materiale alla missione di Suor Marcella, che oggi è qui in Italia, impegnata a promuovere un’altra missione in Madagascar, ma non ha mai smesso di occuparsi dei suoi bambini haitiani.

Anche se quasi nessuno ne parla, ormai da decenni la situazione di Haiti è disperata. Quello che non è stato distrutto dai terremoti del 2010 e 2021 e da un’infinità di inondazioni e uragani è diventato preda delle bande criminali che hanno letteralmente preso in mano il Paese, sprofondato nel caos e nella frantumazione delle istituzioni politiche.

In quest’inferno Suor Marcella, missionaria francescana originaria di Busto Arsizio, ha realizzato un ambulatorio pediatrico che ospita programmi di aiuto ai bimbi denutriti, opere educative e una casa di accoglienza per i piccoli orfani. Suor Marcella è stata in Ossola alcuni anni fa, insieme ad un gruppo di bambini e ragazzi haitiani, proprio grazie al rapporto di amicizia con don Paolo Cavagna.

Chi volesse dare il suo contributo alla raccolta può contattare direttamente don Paolo al numero 340 3367627. Per organizzare meglio l’operazione si consiglia di evitare scatoloni “misti”, ma di suddividere i vari prodotti (esempio: uno scatolone tutto di pasta, uno scatolone tutto di riso, uno di detersivo per piatti …..)

Per chi volesse dare aiuti in denaro, il riferimento è il conto della Fondazione Via Lattea, creata da suor Marcella, presso la Banca Popolare di Sondrio, IBAN: IT85R 05696 22800 000021115X46 BIC/SWIFT POS0IT22XX. Maggiori informazioni si trovano sul sito www.fondazionevialattea.org

