Diciannovenne fugge in Svizzera con la fidanzata minorenne, denunciato per sottrazione di minore

VERBANIA – Sono stati una settimana in Svizzera, nella casa che lui ha affittato come appoggio, visto che lavora come frontaliere. Solo che intanto in Italia tutti li stavano cercando. Protagonisti della curiosa avventura una giovane coppia di Verbania, diciannove anni lui, minorenne lei.

E proprio la minore età della ragazza ha fatto scattare le ricerche. I genitori hanno infatti denunciato la scomparsa della ragazza e indicato ai carabinieri il modello e la targa dell’auto con cui i due erano partiti. La conoscevano bene perchè si tratta dell’auto del padre della giovane, prestata al fidanzato proprio per andare su e giù dalla Svizzera.

Poi però qualcosa non ha funzionato, quantomeno nella comunicazione, i telefoni erano spenti e il giovane si è beccato una doppia denuncia. La prima, più pesante, per sottrazione consensuale di minore, la seconda per appropriazione indebita (dell’auto).

I due giovani sono stati facilmente rintracciati e la ragazza ha confermato la volontarietà della partenza. Per il giovane però l’avventura non è finita così, ora dovrà rispondere del suo gesto in tribunale.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese