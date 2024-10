Fermati in auto a Torino, il passeggero aveva un kalashnikov tra le gambe

TORINO – Gli agenti di polizia del commissariato di Mirafiori a Torino hanno fermato un’auto, ispospettiti dalla manovra improvvisa effettuata dal mezzo alla loro vista. A bordo dell’auto, tra le gambe del passeggero, c’era un kalashnikov. A bordo dell’auto tre persone, che sono state arrestate.

L’episodio è avvenuto in corso Orbassano, da dove dove l’auto ha svoltato in corso Settembrini. Fermata l’auto al semaforo successivo e disarmato immediatamente l’uomo, i poliziotti hanno rinvenuto nell’abitacolo il caricatore con dieci proiettili, ulteriori dieci munizioni e un’ascia in un borsone. C’erano anche diverse migliaia di euro in mazzette e della cocaina.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari, a casa di uno dei tre arrestati, i poliziotti hanno poi trovato diversi componenti di un’arma da fuoco con matricola abrasa.

