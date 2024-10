Hackerato il profilo X della Juve: annuncia Arda Guler

TORINO – La Juventus ha annunciato l’arrivo a Torino di Arda Guler, uno dei giovani calciatori più interessanti a livello mondiale. L’annuncio, con tanto di foto, è stato fatto sui canali X inglese e americano, non su quello italiano, ed un motivo c’è.

Si tratta infatti di una notizia fasulla, pubblicata su due canali della società che sono stati hackerati. A comunicarlo è stata la stessa Juventus sul canale X italiano.

Il nostro account inglese è stato hackerato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @juventusfcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema.

Our Juventus English account has been compromised. Please ignore the false information being published on this…

— JuventusFC (@juventusfc) October 21, 2024