Nuovo Centro di Raccolta Rifiuti nella Circoscrizione 5: approvato progetto da 1 milione di euro

TORINO – Un nuovo centro di raccolta rifiuti sorgerà presto nella Circoscrizione 5 di Torino, grazie a un contributo di 1 milione di euro stanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. La struttura sarà gestita da AMIAT e verrà realizzata in un’area compresa tra le vie Orbetello, Massari e Reycend. L’iniziativa rappresenta un passo importante per migliorare la gestione dei rifiuti nella zona nord-ovest della città.

L’appezzamento di circa 10.000 metri quadrati, che sarà destinato al nuovo centro, era stato precedentemente utilizzato come deposito per il materiale di scavo durante i lavori di costruzione del collegamento della linea Torino-Ceres con la linea ferroviaria R.F.1 su corso Grosseto.

La delibera, approvata dal Consiglio comunale su proposta dell’assessore Mazzoleni, sottolinea come la realizzazione di questa nuova struttura rappresenti un’opportunità per rafforzare la raccolta differenziata, contrastare l’abbandono illegale dei rifiuti e fornire un punto di riferimento per i cittadini. Il centro offrirà informazioni e istruzioni per un corretto smaltimento, contribuendo a sensibilizzare l’utenza sul tema ambientale.

Nonostante l’area richieda ancora adeguamenti al Piano Regolatore, il Consiglio comunale ha autorizzato con 22 voti favorevoli l’avvio di un procedimento di utilizzo temporaneo della zona. Tale autorizzazione, secondo le normative vigenti, permette ai Comuni di concedere l’uso temporaneo di aree per finalità di interesse pubblico, anche se non previste dal Piano Regolatore. L’autorizzazione temporanea potrà inoltre essere revocabile o modificabile in futuro.

Questo nuovo centro di raccolta rappresenta un passo significativo per la città, promuovendo pratiche sostenibili e migliorando la gestione ambientale a beneficio della comunità.

