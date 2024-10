Processo smog a Torino, la procura ricorre contro il non luogo a procedere

TORINO – La procura di Torino ha presentato un ricorso in appello contro la sentenza con cui era stato dichiarato, lo scorso 4 luglio, il non luogo a procedere per i sette imputati del processo sullo smog.

Tra gli imputati ci sono gli ex sindaci Piero Fassino e Chiara Appendino e l’ex governatore Sergio Chiamparino.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese