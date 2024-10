Sfrattati 815 studenti per le universiadi: studenti in rivolta

TORINO– Dal 13 al 23 Gennaio 2025 si terranno nel capoluogo piemontese le Universiadi: gli atleti soggiorneranno nelle residenze universitarie di proprietà di EDISU, l’ente regionale per il diritto allo studio.

Questo comporterà lo sfratto, seppur momentaneo, degli studenti a cui è stato assegnato un posto letto per tutto l’anno accademico.

Già un mese fa, numerosi studenti avevano contestato questa decisione, ma non hanno ricevuto alcuna risposta. Per questo, oggi Studenti Indipendenti convocherà un presidio di fronte alla sede EDISU, in Via Madama Cristina 83 alle ore 13.

Mentre si svolgerà il Consiglio d’Amministrazione, gli studenti e le studentesse rivendicheranno “il diritto allo studio contro sfratti e universiadi”. Si contesta la decisione di sfrattare 815 studenti dalla propria stanza durante la sessione di esami invernale.

