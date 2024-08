Mancano 150 giorni alle Universiadi di Torino 2025

TORINO – Mancano 150 giorni a Torino2025 FISU World University Games Winter, le Universiadi che si svolgeranno dal 13 al 23 gennaio 2025 a Torino, Bardonecchia, Pragelato, Pinerolo, Torre Pellice e Sestriere.

I rappresentanti delle delegazioni di tutto il mondo (oltre 50 i Paesi coinvolti) arriveranno in Città tra esattamente 30 giorni, dal 16 al 20 settembre, in occasione dell’accensione della Torcia del Sapere e dell’avvio del Tour della Fiaccola dei Torino 2025 FISU World University Games Winter– che coincide con la Giornata Internazionale dello Sport Universitario – che si terrà il 20 settembre presso il Rettorato dell’Università di Torino.

In questi giorni i siti di gara stanno vivendo un importante restyling per ospitare gli atleti, che lascerà una significativa eredità ai cittadini e alle associazioni sportive del territorio della Città Metropolitana.

Come parte del percorso di avvicinamento alle Universiadi, il Palavela, tempio del ghiaccio italiano e sede d’eccellenza delle Olimpiadi 2006, è rimasto aperto per tutta l’estate su iniziativa del Comitato Organizzatore dei XXXII Giochi Mondiali Universitari Invernali, ospitando lo stage della Nazionale Italiana Junior di Figura Artistico, gli allenamenti delle squadre regionali di short track e di pattinaggio di figura, il primo torneo di Floor Curling organizzato dalla Fisg Piemonte, e permettendo a migliaia di bambine e bambini piemontesi di sperimentare il brivido del pattinaggio sul ghiaccio e delle discipline del ghiaccio e della neve in versione estiva presso il parco Fisulandia.

In questi giorni scenderà in pista la coppia di Campioni Europei in carica di pattinaggio artistico Charlène Guignard e Marco Fabbri, recenti medagliati ai Mondiali di Montreal 2024 (nonché vincitori delle Universiadi 2015) che si alleneranno per la nuova stagione agonistica, mentre tra novembre e dicembre si terranno i test event di Short Track (sempre al Palavela), Biathlon (a Pragelato) e Hockey (a Torre Pellice, Pala Tazzoli di Torino e Pinerolo).

“Colori, emozioni, impegno e passione per lo sport e per lo studio: una festa di tutta la Città e il Piemonte che invaderà il territorio facendoci rivivere, per i prossimi 150 giorni, le emozioni già assaporate nel 2006” dichiara il Presidente del Comitato Organizzatore Alessandro Ciro Sciretti.

“Inoltre, tra un mese si terrà la Festa di Call to Action dedicata ai Volontari presso il Pala Gianni Asti, attori fondamentali in un grande evento come le Universiadi, in cui le generazioni di genitori e figli, dal 2006 al 2025, lavoreranno per la prima volta insieme, unite dallo stesso amore assoluto per lo sport.”

