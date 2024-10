Torino: 70enne viene rapinata, il ladro inseguito dai passanti

TORINO – Un’altra rapina, l’ennesima, a Torino. Questa volta in via Nizza, dove a essere presa di mira è stata una donna di 70 anni, strattonata per strada fino a farla cadere e poterle rubare la borsetta.

Ciò di cui il malvivente non aveva tenuto in conto è la reazione delle persone che hanno assistito alla scena: alcuni passanti lo hanno inseguito per almeno una decina di metri e, rendendosi conto che stava per essere raggiunto da uno di loro, il ladro ha deciso di disfarsi del bottino appena sottratto alla donna gettando la borsa per strada. I fatti accaduti sabato mattina, 19 ottobre.

Rapina sventata quindi, mentre il rapinatore ha fatto perdere le proprie tracce. La 70enne cadendo si è procurata delle lievi ferite, tanta però l’agitazione dopo quanto le era accaduto. È stata quindi medicata dal personale medico del 118 giunto sul posto.

