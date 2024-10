Torino, uomo accoltellato in via Roma all’angolo con piazza Carlo Felice

TORINO – Nel tardo pomeriggio di oggi, un uomo è stato accoltellato nel centro di Torino.

Il fatto è accaduto in via Roma, all’angolo con piazza Carlo Felice. Oltre all’uomo accoltellato, un altro è stato picchiato. La dinamica dell’aggressione non è ancora stata chiarita: secondo i primi indizi raccolti, alla base dell’atto potrebbe esserci un furto. Al momento, non ci sono ulteriori informazioni né sull’accaduto né sulle condizioni in cui versa la vittima.

Sul posto, sono intervenuti gli agenti della polizia, che stanno adesso indagando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La notizia resta in aggiornamento.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese