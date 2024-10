Da Amazon nuove opportunità di lavoro per il centro di Torrazza Piemonte: come candidarsi

TORINO – Si apre la possibilità di nuovi posti di lavoro. Infatti Gi Group, agenzia italiana per il lavoro, sta ricercando operatori di magazzino per i centri di distribuzione Amazon di Castel San Giovanni (PC), San Salvo (CH) e Torrazza Piemonte (TO).

Le competenze richieste e come candidarsi

Le risorse si occuperanno delle attività di ricezione della merce in entrata, catalogazione, movimentazione e stoccaggio dei prodotti, impacchettamento e spedizione, nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza e degli standard di qualità dell’azienda.

È gradita, ma non necessaria, esperienza pregressa in ambito logistico ed è prevista un’ampia formazione per tutti coloro che verranno selezionati.

La ricerca è in corso: per candidarsi, è sufficiente cliccare qui.

