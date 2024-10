Domani di nuovo piogge deboli su alcune zone del Piemonte, ma è probabile un’intensificazione del maltempo andando verso il weekend

PIEMONTE – Si prospettano giorni movimentati e altalenanti dal punto di vista metereologico sulla nostra regione.

Secondo l’ultima previsione emessa ieri dall’Arpa, la nostra regione si trova per i prossimi giorni «in un’area di pressione molto livellata, priva di forzanti rilevanti». Tuttavia, a causa della presenza di «deboli correnti orientali nei medio-bassi strati atmosferici», i cieli si mantengono nuvolosi al mattino, con copertura in aumento nel pomeriggio: «tale configurazione potrà portare anche deboli precipitazioni isolate o sparse» fino a domami mattina.

Da mercoledì pomeriggio, invece, «una vasta saccatura presente sull’Atlantico estende un lobo sull’Europa occidentale che inizia a convogliare flussi sudoccidentali più umidi sul Piemonte»: in parole povere, le precipitazioni si faranno di nuovo più diffuse e persistenti, ma i quantitativi di pioggia saranno comunque deboli per l’intera giornata. È probabile invece che nel weekend, di nuovo, si assisterà ad una fase di marcato maltempo, con piogge forti o molto forti su gran parte del Piemonte.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese