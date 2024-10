Rivoli istituisce la Consulta per i Diritti e il Benessere degli Animali

RIVOLI – La città di Rivoli ha ufficialmente istituito la Consulta per i Diritti e il Benessere degli Animali, un organo consultivo innovativo che ha come obiettivo la tutela e promozione del rispetto verso gli animali all’interno del territorio comunale.

L’iniziativa, frutto di una delibera approvata dal Consiglio Comunale e sostenuta dai gruppi di maggioranza, è in linea con il programma elettorale del sindaco. Essa si propone di garantire il benessere degli animali, con un’attenzione particolare per gli animali d’affezione come cani e gatti, attraverso la creazione e valorizzazione di spazi idonei dove possano muoversi liberamente e socializzare in sicurezza.

Oltre alla protezione degli animali, la Consulta intende promuovere politiche educative rivolte ai proprietari, sensibilizzandoli sulla gestione responsabile degli animali e sul rispetto degli spazi pubblici. Si pone così l’obiettivo di rafforzare la convivenza tra cittadini e animali, riducendo comportamenti scorretti e situazioni di disagio.

La Consulta lavorerà in stretta collaborazione con associazioni animalistiche, scuole, veterinari e le Forze dell’Ordine per promuovere buone pratiche e organizzare attività informative, volte a migliorare la qualità della vita di animali e cittadini.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese