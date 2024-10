“Fermiamo tutte le guerre, il tempo della pace è ora”: sabato 26 ottobre giornata di mobilitazione a Torino

TORINO – Sabato 26 ottobre anche a Torino sarà una giornata di mobilitazione nazionale con “Fermiamo tutte le guerre, il tempo della pace è ora”, per chiedere l’immediato cessate il fuoco a Gaza, in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti i conflitti armati nel mondo.

In un contesto internazionale sempre più militarizzato e segnato da guerre, a Torino si ritroveranno cittadine e cittadini del Piemonte, della Valle d’Aosta e di parte del territorio ligure, per dire insieme: “Basta con l’impunità. Basta con la complicità. Basta con l’inazione”.

L’appuntamento è alle 14,30, in piazza Arbarello. Il corteo sfilerà per via Bertola, via Pietro Micca per giungere in piazza Castello dove verrà rilanciato l’appello per la pace.

La mobilitazione pacifista – a cui aderiscono sindacati, partiti, associazioni – è promossa dalle reti Europe for Peace, Rete italiana Pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, AssisiPaceGiusta, Sbilanciamoci con l’obiettivo di portare nelle piazze italiane le proposte della società civile che chiede percorsi di pace, disarmo, giustizia sociale e climatica.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese