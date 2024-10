Inaugurata a Cuneo una stazione mobile dei Carabinieri

CUNEO – Cuneo accoglie un’innovativa forma di sicurezza: la stazione mobile dei Carabinieri, un furgone attrezzato per rispondere alle esigenze dei cittadini e per combattere il degrado urbano e la microcriminalità. Inaugurata dal comandante provinciale Marco Piras e dal prefetto Mariano Savastano, questa struttura itinerante si propone di garantire una presenza continua delle forze dell’ordine, specialmente in corso Giolitti, una delle aree della città più vulnerabili.

L’innovativa stazione dei Carabinieri è dotata di un pannello solare e di un gruppo elettrogeno, rendendola autonoma e sostenibile. Al suo interno, gli agenti hanno a disposizione un ufficio attrezzato dove possono ricevere denunce e segnalazioni, fornire informazioni ai cittadini e stampare moduli, proprio come in una tradizionale caserma. All’esterno, una pattuglia è dedicata alla sorveglianza delle strade e delle attività commerciali, creando un monitoraggio attivo e diretto della zona.

