Maxi frode fiscale nell’automotive: indagini condotte dall’Ufficio di Torino della Procura europea

TORINO – La Guardia di Finanza ha scoperto una maxi frode che ha coinvolto un’impresa del Materano operante nel settore dell’automotive, con affari non dichiarati per oltre 42 milioni di euro e un’Iva non versata superiore ai 9,3 milioni di euro. Le indagini, condotte nell’ambito dell’Operazione “Greasyhands”, sono state coordinate dall’Ufficio di Torino della Procura europea e hanno già portato a 14 arresti lo scorso maggio.

Secondo quanto emerso, l’azienda in questione avrebbe occultato una vasta mole di documenti attestanti vendite di ingenti quantità di olio lubrificante, ricambi e accessori per autoveicoli. Tuttavia, solo una parte di queste transazioni ha trovato riscontro tra le fatture emesse, sollevando quindi seri sospetti sulle pratiche commerciali adottate dall’impresa. Il Comando provinciale di Matera delle Fiamme Gialle ha specificato che nel corso delle indagini sono state sequestrate circa 450 tonnellate di olio lubrificante e 370.000 pezzi di ricambio per autovetture contraffatti.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese