Chiusura temporanea del Palacurling di Pinerolo

PINEROLO – Il mondo del curling pinerolese si trova di fronte a una sfida significativa: la temporanea chiusura del Palacurling, impianto fondamentale per la pratica di questo sport. La decisione è stata annunciata dall’Amministrazione Comunale, che ha sottolineato l’impossibilità di prorogare la concessione attuale, in scadenza a fine novembre 2024.

L’Amministrazione ha evidenziato come le tensioni verificatesi nelle passate stagioni abbiano minato gli equilibri di una realtà già fragile. Nonostante gli sforzi compiuti per trovare un’intesa tra le diverse parti interessate, il dialogo costruttivo si è rivelato insufficiente. Ciò ha portato alla necessità di sospendere le attività, poiché le garanzie riguardanti la gestione e la custodia dell’impianto non erano soddisfacenti.

Nei dodici mesi precedenti, il Comune ha investito nella sostituzione dei compressori per il ghiaccio e ha avviato uno studio per l’efficientamento energetico, dimostrando un impegno concreto verso la qualità del servizio e la sostenibilità dell’impianto. Tuttavia, il bilancio rimane una questione critica e gli esponenti della minoranza hanno più volte sottolineato l’importanza di garantire la sostenibilità economica della struttura.

La stagione 2024/2025 vedrà quindi sospese tutte le attività, con l’Amministrazione che annuncia l’intenzione di avviare una nuova procedura di affidamento del Palacurling. I tempi di questo processo saranno comunicati in seguito, lasciando aperta la possibilità che il curling possa riprendere a partire dalla stagione 2025/2026.

