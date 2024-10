Alessandro Borghese è a Torino: dai tramezzini agli agnolotti, ecco il “benvenuto” datogli dalla community torinese sui social

TORINO – Con un post su Facebook Alessandro Borghese, chef e personaggio televisivo, ha annunciato di trovarsi a Torino.

Torino. Capitale sabauda, del cioccolato, della merenda reale, dell’editoria italiana e del vitel tonné! Vertice magico, tra architetture liberty e arte “d’essai”, la città sa sorprendere ad ogni passo verso antiche tradizioni e future innovazioni!

Così ha scritto il conduttore (o meglio, il “cicerone” come ama definirsi) del programma televisivo “4 ristoranti”. Immediato e caloroso il benvenuto datogli nei commenti dai torinesi, che lo hanno invitato a provare tutte le specialità della regione. Tramezzini, agnolotti, gianduiotti e bicerin, accompagnati con il vino rosso piemontese: questo è stato il “benvenuto” dato dai followers torinesi sotto il post. C’è stato anche chi lo ha invitato a casa per un pranzo in famiglia.

Borghese è a Torino per registrare una puntata di “4 ristoranti”, come testimonia l’inconfondibile furgoncino bianco e arancione in cui vengono fatti salire i quattro concorrenti del format, avvistato in varie zone del capoluogo.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese