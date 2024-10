Due torinesi inventano un tessuto Green che aspira l’anidride carbonica

TORINO – Sono due chimici dell’Università degli Studi di Torino, Valentina Cricellà e Matteo Signorile, a essere pubblicati in uno studio su Nature, la rivista scientifica più famosa al mondo.

In collaborazione con l’università di Cambridge, gli scienziati sono riusciti a inventare un tessuto in fibra di Carbonio, in grado di assorbire la CO2 in eccesso dall’atmosfera, emessa da combustibili fossili, produzioni agricole ed industriali. Tale tessuto, se posto sulle superfici, sarebbe in grado di diminuire sensibilmente la dispersione di anidride carbonica, la responsabile per eccellenza del riscaldamento globale.

Un grande passo in avanti nella lotta al cambiamento climatico, di cui l’Università di Torino può dirsi orgogliosamente partecipe.

