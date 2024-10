Fermato nel mantovano mentre trasportava in Romania due mezzi agricoli rubati a Cuneo

CUNEO – Due mezzi agricoli del valore di 80 mila euro sono stati trovati lunedì 21 ottobre scorso su un camion con targa rumena a Moglia in provincia di Mantova. Dai controlli dei carabinieri sono risultati rubati il giorno precedente in provincia di Cuneo.

Il conducente del camion, un 39enne rumeno con residenza all’estero, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Mantova per il reato di ricettazione, in quanto ritenuto responsabile del furto. Probabilmente i mezzi agricoli erano diretti in Romania. Il camion usato per il trasporto è stato confiscato.

I due trattori sono stati sequestrati ed è stata disposta la loro custodia in un deposito del mantovano, in attesa della restituzione ai legittimi proprietari.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese