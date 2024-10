Poliziotti salvano la vita a un uomo in pericolo a Torino

TORINO – I poliziotti hanno salvato un uomo che era in pericolo di vita a Torino, vicino a Parco Dora. L’accaduto è stato raccontato dalla polizia: in tarda serata, nei giorni scorsi, agli agenti è arrivata una segnalazione di un individuo in pericolo di vita e in stato alterato. I due uomini in divisa hanno iniziato a parlarci, confidandosi e calmandolo. Il pericolo in questo modo è stato fatto rientrare.

Dove e come chiedere aiuto

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio. Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso

