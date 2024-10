A cosa serve il siero per il viso e quando metterlo

Il siero per il viso è uno dei prodotti più importanti nella skincare routine quotidiana, perché apporta tantissimi benefici alla pelle.

Può essere integrato sia nella skincare routine mattutina che in quella serale, insieme ad altri prodotti per il benessere della nostra pelle, come la crema viso.

Cos’è il siero viso

Il siero viso è un prodotto irrinunciabile nella nostra skincare routine quotidiana, un vero e proprio alleato per la bellezza della nostra pelle.

Presenta una texture fluida e una formula ricchissima di attivi, che agisce intensamente sulla pelle, andandola a nutrire e idratare.

Il siero viso si lega ai benefici della crema viso (o della lozione), per poter idratare la pelle.

Se la crema viso, infatti, agisce prevalentemente sigillando l’idratazione, il siero (grazie alla sua formula accuratamente studiata) riesce ad avere un’azione mirata sugli inestetismi.

Proprio per questo, è importante combinare l’utilizzo dei due prodotti, in modo da ottenere una pelle compatta, uniforme e dall’aspetto più luminoso.

Quali sono i benefici del siero viso?

Con l’applicazione del siero viso, apporteremo tantissimi benefici alla pelle.

Eccone alcuni:

Idratazione della pelle, perché il siero rinforza la barriera protettiva;

Stimola il rinnovamento cellulare;

Grazie alla sua texture fluida, non ci sarà bisogno di massaggiare il prodotto, perché sarà assorbito immediatamente dalla pelle;

È un prodotto molto versatile e, a seconda degli attivi contenuti, si adatta alle diverse esigenze della pelle;

Previene la formazione delle rughe e delle linee sottili, dando alla pelle un aspetto più giovane e fresco;

Ha un effetto levigante sulla pelle e la rende più liscia e morbida.

Come scegliere il siero viso

Il siero, come detto, è un prodotto beauty estremamente versatile e possiamo trovare facilmente quello adatto per la nostra pelle.

In caso di pelle grassa, caratterizzata da un eccesso di sebo, scegliamo un siero con Acido Salicilico, in modo da asciugare le imperfezioni e il sebo eccedente.

Per una pelle secca, invece, optiamo per il siero con Acido Ialuronico, un attivo molto idratante, che rinforza la barriera protettiva della pelle, rimpolpandola.

Se abbiamo la pelle matura, con rughe e linee sottili, quello che ci vuole è un siero con Retinolo, perfetto per minimizzare l’aspetto dei segni del tempo, che ha un’azione leggermente esfoliante.

Se invece la nostra pelle è segnata da macchie e discromie cutanee, possiamo optare per un siero con Niacinamide, dall’effetto illuminant, che minimizza l’aspetto delle macchie cutanee.

Per rendere la pelle più luminosa, scegliamo un siero con Vitamina C, un antiossidante che combatte anche gli effetti dei radicali liberi.

Come applicare il siero viso

Il siero viso è il prodotto perfetto per il benessere della nostra pelle e può essere incluso facilmente nella nostra skincare routine quotidiana.

Innanzitutto, dobbiamo partire da una pelle perfettamente detersa.

È importante, infatti, eliminare tutte le impurità che si posano sulla nostra pelle durante il giorno e la notte (come eccesso di sebo, residui di make-up, polvere, cellule morte e particelle di smog).

Se non lo facciamo, le impurità possono penetrare nei pori della pelle, facilitando la formazione delle imperfezioni (come i punti neri) e dando alla pelle un aspetto opaco e spento.

Sulla pelle detersa, possiamo andare ad applicare il nostro siero.

Versiamo alcune gocce sulle zone principali del viso (zigomi, fronte e mento), senza dimenticare il collo e il decolleté. Grazie alla sua texture fluida, non ci sarà neanche bisogno di massaggiare: basterà stendere velocemente il prodotto sul viso e la pelle lo assorbirà in pochi secondi.

Dopo aver applicato il siero, possiamo continuare col resto della nostra skincare routine, con l’applicazione della crema contorno occhi, della crema viso e della protezione solare.

