Maltempo: domani ad Alessandria saranno attivati 12 centri operativi misti per gestire le possibili emergenze

ALESSANDRIA – La Protezione civile di Alessandria ha comunicato che “a mezzanotte del 26 ottobre, il Prefetto ha disposto l’attivazione dei COM (centri operativi misti) di Felizzano, Alessandria, Alluvione Piovera, Castellazzo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Tortona, Novi Ligure, Arquata Scrivia, Bosio, Ovada, Cassine, Acqui Terme per monitorare gli effetti delle avverse condizioni meteorologiche comunicate da Arpa e provvedere a tempestivi interventi di soccorso”.

Inoltre per oggi sono stati attivati anche i COC (centri operativi comunali) di Alessandria, Gavi, Sezzadio, Alluvioni Piovera e Rivalta Bormida in previsione del maltempo.

Che cosa sono i centri operativi misti? Sono aree formate dall’aggregazione di comuni con funzioni di Protezione Civile. Vengono attivati sul territorio colpito dall’emergenza per garantire la gestione coordinata degli interventi. I centri devono essere collocati in aree sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, in strutture idonee dal punto di vista strutturale, funzionale e logistico

