Pediatria dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri chiusa per topi

MONCALIERI – Il reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Croce di Moncalieri è stato chiuso per effettuare una urgente derattizzazione. Negli ultimi giorni i genitori di diversi pazienti avevano segnalato la presenza di escrementi di topi vicino ai letti dei bambini.

I pazienti sono stati trasferiti in Ginecologia, 3 bambini sono stati dimessi e per il momento non si accettano nuovi ricoveri. I bambini che dovrebbero essere ricoverati a Moncalieri finiranno al reparto Pediatria dell’ospedale di Chieri.

La direzione ha fatto sapere che il Reparto non riaprirà fino a quando non si avrà la certezza che i topi siano stati completamente debellati.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese