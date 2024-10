A Settimo un festival di lettura e ascolto per bambini da 0 a 6 anni: Mi fai una storia?

SETTIMO TORINESE – Torna “Mi fai una storia?”, il festival di lettura e ascolto pensato per bambini piccolissimi, dagli zero ai sei anni, età in cui ancora non si legge.

L’iniziativa – l’unica del genere in Italia – risponde a un’esigenza del bambino e mette al centro un comportamento al quale andrebbe abituato fin da piccolissimo: leggere con i propri genitori, ascoltando la voce, seguendo e interpretando i disegni, commentando gli spunti offerti dalle pagine.

Il festival è in programma venerdì 15 e sabato 16 novembre negli spazi della biblioteca Archimede di Settimo Torinese, in piazza Campidoglio 50. È completamente gratuito ed è organizzato dall’associazione Il Bambino Naturale e Il Leone Verde Edizioni, in collaborazione con la Biblioteca Civica Multimediale Archimede, con il patrocinio della Città di Settimo Torinese e sotto la direzione artistica di Anita Molino.

Il titolo si ispira a un libro di Elisa Mazzoli, autrice intervenuta nella prima edizione, lo scorso anno, e ospite anche di questa edizione: il volume – pubblicato da Il Leone Verde, casa editrice di Torino con un catalogo di oltre 300 titoli su maternità, prima infanzia, saggi sul metodo Montessori e volumi su spiritualità e cucina – riprende una domanda che, spesso, i più piccoli rivolgono ai loro genitori: inventare storie.

In due giorni il festival prevede, da un lato, una serie di incontri, letture, laboratori per famiglie e bambini (che per necessità è necessario prenotare), insieme a scrittori ed esperti provenienti da tutta Italia; dall’altro, un convegno pensato per i genitori ma anche per gli insegnanti, educatori, nonni per approfondire meglio il grande mondo della lettura con i propri figli e tutta una serie di aspetti ad essa collegati. Si intitola “La lettura ad alta voce degli albi illustrati, come e perché leggere ai bambini da 0 a 6 anni”ed è in programma venerdì 15 novembre dalle 14,30. Gli insegnanti/formatori che parteciperanno al convegno riceveranno un attestato di partecipazione riconosciuto da parte del MIUR.

“Mi fai una storia?” ha come protagonista la lettura ad alta voce e condivisa, gesto di cura che va incoraggiato e praticato sin dalla più tenera età, di cui si enfatizzerà l’importanza attraverso conferenze e laboratori a cura di scrittori, autori, illustratori, esperti.

Durante il convegno saranno, invece sviluppati tre grandi temi: “I libri per piccolissimi. Come devono essere, cosa favoriscono, cosa offre il mercato” con Angela Dal Gobbo, esperta di illustrazione e letteratura per l’infanzia e formatrice per bibliotecari, operatori, insegnanti e genitori; “Papà, mi leggi?. L’importanza della lettura precoce da parte dei padri” con Alessandro Volta, pediatra, neonatologo, esperto di allattamento e sostegno alla maternità; “Facciamo che leggiamo? La lettura condivisa da 0 a 6 anni come dono d’amore e seme di gioia” con Elisa Mazzoli, scrittrice, storiatrice, formatrice e due volte Premio Nati per Leggere.

Come l’anno scorso, un laboratorio omaggia il pensiero di Maria Montessori: questa volta sarà Isabella Micheletti a condurre un laboratorio montessoriano, per bambini dai 3 ai 6 anni, sul valore dell’espressione personale nell’attività del disegno del bambino.

Ma l’ascolto è anche musica: per questo è stato pevisto un laboratorio con Guitarre Actuelle dal titolo“Musichiamo”.

Novità di questa edizione: la mattinata dedicata alle scuole in programma venerdì 15.

Il programma

Venerdì 15 e sabato 16 novembre

Biblioteca Civica Multimediale Archimede di Settimo Torinese

Orari:

Venerdì dalle 9 alle 18.

Sabato dalle 9,45 alle 13.

Ingresso gratuito.

Due giorni di conferenze, letture e laboratori, in compagnia di autori, illustratori, pedagogisti, musicisti e professionisti della letteratura per l’infanzia.

Venerdì 15 novembre

La mattina sarà dedicata alle offerte didattiche per le scuole dell’infanzia della Città di Settimo.

MATTINATA PER LE SCUOLE

Ore 9– 9,45 (per le scuole)

Arianna Papini | Sala Azzurra

Ponti tra adulti e bambini (per le scuole)

“A cosa serve un libro?” Giocheremo insieme con le parole e le immagini, così da trovare ulteriori parole fondamentali nella relazione adulto-bambino. Disegneremo insieme un ponte di immagini così da scoprire l’importanza del gruppo e la gioia della collaborazione nel fare arte.

Arianna Papini è illustratrice, premio Andersen “Migliore illustratore 2018”.

TURNI: I turno (9 – 9,45), II turno (10– 10,45), III turno (11– 11,45)

POSTI: fino a esaurimento

Elisa Mazzoli | Anfiteatro

Il libro dov’è? (per le scuole)

Dove sei libro piccino? Stai giocando a nascondino? Cerchiamo insieme il libro da leggere per conoscere il mondo attraverso parole e immagini.

Elisa Mazzoli è scrittrice, storiatrice, formatrice e due volte premio Nati per Leggere.

TURNI: I turno (9– 9,45), II turno (10– 10,45), III turno (11– 11,45)

POSTI: massimo 25 bambini a turno

Laboratorio Pinocchio | Sala Barchette

Il bimbo leone e altre storie (per le scuole)

Divertiamoci a scoprire insieme cosa fanno i bambini e le bambine nelle storie.

Con Giuseppina Rio e Silvia Scaffidi, lettrici Nati per Leggere del Laboratorio di lettura Pinocchio, centro di formazione per insegnanti dei nidi, delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria.

TURNI: I turno (9– 9,45), II turno (10– 10,45), III turno (11– 11,45)

POSTI: massimo 20 bambini a turno

—–

IL CONVEGNO: PER INSEGNANTI MA ANCHE NONNI E GENITORI

Il pomeriggio (inizio ore 14,30) sarà dedicato al convegno per la formazione di insegnati e educatori.

“La lettura ad alta voce degli albi illustrati, come e perché leggere ai bambini da 0 a 6 anni” – prenotazione obbligatoria.

A tutti gli insegnanti e educatori partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione Lattes riconosciuto dal MIUR.

IL VENERDI’ POMERIGGIO PER IL GRANDE PUBBLICO

Venerdì 15 novembre pomeriggio: sarà dedicato a laboratori e attività per bambini e famiglie.

Ore 14,30 – 15,30 | Sala Levi

Angela Dal Gobbo

Guarda, tocca, ascolta

Libri per piccolissimi. Come devono essere, cosa favoriscono, cosa è stato pubblicato.

Angela Dal Gobbo è esperta di illustrazione e letteratura per l’infanzia, conduce corsi di formazione per bibliotecari, operatori, insegnanti e genitori

in numerose città.

Ore 15,30 – 16,30 | Sala Levi

Alessandro Volta

Papà mi leggi?

Nati per Leggere al maschile: perché è importante promuovere la lettura precoce da parte dei padri.

Alessandro Volta è pediatra, neonatologo, esperto di allattamento al sostegno alla genitorialità.

Ore 17 – 18 | Sala Levi

Elisa Mazzoli

Facciamo che leggiamo?

La lettura insieme da 0 a 6 anni come dono d’amore e seme di gioia.

Sabato 16 novembre

SABATO GIORNATA PER IL GRANDE PUBBLICO

Ore 9,45 – 11,30

Elisa Mazzoli | Sala Azzurra

Coccola chiocciola legge un libro

Coccola è una chiocciola che, piano piano, scopre che con la lettura si arriva lontano. Scopriamo i libri di Elisa insieme a Coccola! Laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni.

TURNI: I turno (9,45 – 10,30), II turno (10,45 – 11,30)

POSTI: massimo 25 bambini a turno

Isabella Micheletti | Sala Accademia

Facciamo che disegniamo

Incontro e laboratorio montessoriano, per bambini dai 3 ai 6 anni, sul valore dell’espressione personale nell’attività del disegno del bambino.

Isabella Micheletti è scrittrice, educatrice Montessori e formatrice nei corsi dell’Opera Nazionale Montessori.

TURNI: I turno (9,45 – 10,30), II turno (10,45 – 11,30)

POSTI: massimo 10 bambini a turno (1 accompagnatore per bambino)

Guitarre Actuelle | Anfiteatro

Musichiamo

Laboratorio musicale per i bambini fino ai 3 anni (0 – 36 mesi) e per i loro genitori come strategia per il benessere e l’inclusione sociale.

Guitarre Actuelle è un’organizzazione culturale senza scopo di lucro che si impegna ad avvicinare persone di ogni età alla musica.

TURNI: I turno (9,45-10,30), II turno (10,45-11,30)

POSTI: massimo 12 bambini a turno

Ore 11.30 – 13

Teatro Teatrulla | Sala Levi

Con la testa fra le nuvole

Spettacolo: storie per chi ama sognare ad occhi aperti.

Teatrulla ha sviluppato una metodologia teatrale specifica che ha come perno fondante il gioco.

