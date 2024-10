Incidente stardale a Novara: due giovani ricoverati in prognosi riservata

NOVARA – Una mattina di paura per due ragazzi di 23 anni, vittime di un grave incidente stradale avvenuto oggi intorno alle 12,15 in via Perlasca, nei pressi del centro commerciale San Martino. I due giovani viaggiavano a bordo di una Mazda X5 cabriolet, quando, a causa della pioggia battente che ha reso la strada viscida, l’auto ha sbandato, uscendo dalla carreggiata e abbattendo il guard-rail. La vettura si è quindi incastrata pericolosamente sotto la struttura metallica.

Immediati i soccorsi, con i vigili del fuoco del comando provinciale di Novara che sono intervenuti sul posto per estrarre i ragazzi dall’abitacolo. Una volta liberati, sono stati affidati alle cure dell’equipe del 118 e trasportati all’ospedale Maggiore di Novara, dove attualmente si trovano in prognosi riservata.

