Silicon Box punta su Novara: nuova fabbrica per chip all’avanguardia

TORINO – La Silicon Box ha annunciato la costruzione di una nuova fabbrica a Novara, che si preannuncia più avanzata rispetto a quella inaugurata a Singapore solo un anno fa. Bj Joon Han, ceo dell’azienda, ha fissato l’obiettivo di produrre chip con costi e prestazioni superiori, sottolineando l’importanza della cooperazione tra Italia e Singapore per un futuro prospero.

Il viceministro Valentino Valentini ha evidenziato come questo progetto contribuirà a creare posti di lavoro, mentre Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ha confermato che il processo per la scelta del progettista è già in corso.

