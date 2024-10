Torino ospiterà il Narakas Meeting 2024: un congresso internazionale sulle lesioni del plesso brachiale

TORINO – Dal 24 al 26 ottobre 2024 Torino ospiterà il Narakas Meeting, uno dei più importanti Congressi internazionali dedicati alle lesioni del plesso brachiale. L’evento, che si terrà presso il Centro congressi Carlo Biscaretti di Ruffia (corso Unità d’Italia 40 a Torino), è organizzato dai co-presidenti dottor Bruno Battiston e dottor Paolo Titolo e riunirà i principali esperti mondiali per discutere delle più avanzate tecniche di cura e trattamento di questa complessa patologia neurochirurgica.

Il Congresso prende il nome dal professor Algimantas Otanas Narakas (1927–1993), figura storica nella chirurgia del plesso brachiale, e rappresenta un punto di riferimento per i professionisti che si occupano di lesioni nervose periferiche, con sessioni specifiche sia per le lesioni traumatiche dell’adulto che per quelle congenite nei bambini.

L’evento è promosso dal Centro Lesioni Nervose dell’ospedale CTO di Torino, nato dalla collaborazione interdivisionale tra diverse eccellenze della Città della Salute e della Scienza di Torino. Il Centro riunisce infatti l’Ortopedia e Traumatologia 2 con indirizzo Chirurgia della Mano, diretta dal dottor Bruno Battiston, il Dipartimento di Ortopedia, Traumatologia e Riabilitazione, guidato dal professor Giuseppe Massazza, e la Neurochirurgia universitaria, diretta dal professor Diego Garbossa. Questa sinergia multidisciplinare permette di offrire un approccio integrato alla diagnosi, al trattamento chirurgico ed alla riabilitazione dei pazienti affetti da lesioni nervose periferiche.

Una prestigiosa opportunità per Torino

“Il Narakas Meeting rappresenta un’importante occasione per la comunità scientifica e per la nostra città” afferma il dottor Bruno Battiston, co-presidente dell’evento e direttore della Chirurgia della Mano dell’ospedale CTO di Torino. “Riporterà a Torino i maggiori esperti mondiali del settore, creando un’opportunità di confronto unica e permettendoci di discutere le tecniche più avanzate per il trattamento delle lesioni del plesso brachiale.”

Il dottor Paolo Titolo, co-presidente del congresso e responsabile del Centro Lesioni Nervose dell’ospedale CTO di Torino, sottolinea l’importanza del lavoro multidisciplinare nella cura di queste patologie: “Le lesioni del plesso brachiale possono compromettere gravemente la funzionalità del braccio e della mano. La collaborazione tra ortopedici, neurochirurghi e specialisti della riabilitazione è essenziale per garantire ai pazienti un percorso terapeutico completo ed efficace.”

Innovazione e ricerca al centro dell’evento

Durante il Congresso verranno presentati gli sviluppi più innovativi nella diagnosi e nel trattamento delle lesioni del plesso brachiale. I temi trattati includeranno le nuove tecniche di rigenerazione nervosa e le soluzioni chirurgiche più recenti, con sessioni dedicate sia agli adulti sia ai pazienti pediatrici. Saranno inoltre affrontate le sfide nella riabilitazione e nel recupero funzionale dei pazienti post-chirurgici.

“Questo congresso è un’opportunità per spingere oltre i confini della conoscenza medica e migliorare i risultati per i pazienti” aggiunge il dottor Battiston. “Siamo fieri di poter discutere queste nuove frontiere proprio qui a Torino, nella nostra sede d’eccellenza.”

Torino come hub internazionale della chirurgia del plesso brachiale

Grazie alla Città della Salute, Torino si conferma un polo sanitario di rilevanza internazionale. Il Centro Lesioni Nervose dell’ospedale CTO, in particolare, si distingue per la sua specializzazione nella diagnosi e cura delle lesioni del plesso brachiale, con ambulatori dedicati ed un rinomato team di esperti. Questo approccio multidisciplinare, frutto della collaborazione tra ortopedici, neurochirurghi e riabilitatori, rende il Centro un punto di riferimento in Italia ed all’estero.

Il Narakas Meeting 2024 rappresenta, quindi, non solo un’importante occasione per discutere e presentare innovazioni scientifiche, ma anche un momento di visibilità per la città di Torino e per l’intero panorama medico italiano.

