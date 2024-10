Torino si illumina d’arte: al via la 27° edizione delle luci d’artista

TORINO – Nella suggestiva cornice di una piovosa serata torinese, il sindaco Stefano Lo Russo ha dato il via alla ventisettesima edizione delle Luci d’Artista, un evento che annualmente riesce a trasformare le strade e le piazze della città in un museo a cielo aperto. Quest’anno la manifestazione si arricchisce di opere che accompagneranno la comunità torinese e i turisti fino all’epifania.

Sui social scrive: “In una serata di pioggia le Luci d’Artista hanno illuminato Torino: abbiamo dato il via alla ventisettesima edizione della manifestazione che trasforma strade e piazze in un vero e proprio museo a cielo aperto. Un patrimonio della nostra città, che si arricchisce quest’anno di altre due installazioni, VR Man di Andreas Angelidakis in piazza Vittorio e Scia’Mano di Luigi Ontani ai Giardini Sambuy e che continuiamo a voler rendere sempre più sostenibile: grazie a circa un milione di sorgenti luminose quasi del tutto a Led, Iren fornirà maggiore luminosità e ridotti consumi, con 13,5 km di linee elettriche a collegare le Luci, che impegneranno una potenza complessiva di soli 121 kW. Torino è legatissima a un progetto che contribuisce a renderla ogni anno ancora più bella: vogliamo continuare a valorizzare sempre più le Luci, che, edizione dopo edizione, contribuiscono a portare l’arte davvero a tutte e tutti.”

