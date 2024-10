Arriva il vitello tonnato vegano: ecco la ricetta

TORINO – La cucina piemontese, si sa, è una delizia per il palato. Dal brasato alle acciughe al verde, passando per un buon piatto di agnolotti… l’acquolina in bocca è dietro l’angolo. Tuttavia, la tradizione culinaria della nostra regione fa fatica a sposarsi con le nuove esigenze alimentari di molti cittadini: avrete forse notato che moltissimi piatti piemontesi sono a base di carne.

Per questo, oggi presentiamo una ricetta che si propone di rivisitare, senza nulla togliere all’originale, il vitello tonnato in chiave vegana.

A sostituire il protagonista, il vitello, ci penserà il seitan. Forse per questo potremmo chiamarlo… Seitan Tonnato?

Il procedimento è molto semplice, e gli ingredienti sono di facile reperibilità. Cominciamo!

Per prima cosa, si fa cuocere il seitan tagliato a fettine in una padella ben calda, con un filo d’olio extravergine d’oliva. Sfumare con brodo vegetale e poi lasciar rosolare per cinque minuti. Una volta cotto, si lasciano riposare le fettine.

Si passa quindi alla preparazione della salsa tonnata, ovviamente vegana! Per la maionese vegetale, occorre mettere in un contenitore dai bordi alti lo yogurt di soia, l’olio di semi girasole e un pizzico di sale. Frullare il tutto facendo movimenti dall’alto verso il basso, fino a quando non si ottiene un composto omogeneo.

Come possiamo ottenere un tonno vegetale? Ma è semplice! Basta unire in un mixer i ceci cotti, la maionese vegana e i capperi con un po’ di alga nori tritata: una volta ottenuta una salsa liscia, lasciatela riposare in frigo per una mezz’oretta.

Ora non c’è nient’altro da fare, se non impiattare: adagiare le fettine sul piatto e condirle con la salsa non-tonnata. A piacere, si può decorare con qualche cappero. La pietanza è pronta!

E voi? Lo avete già provato? Qui sotto le dosi degli ingredienti:

500g di Seitan al naturale

200ml di brodo vegetale

200g di yogurt di soia

100ml di olio di semi di girasole

250g di ceci cotti

alga nori q.b.

sale q.b.

capperi q.b.

