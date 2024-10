Pallavolo femminile: Cuneo-Milano finisce 2-3. Le cuneesi danno battaglia e ottengono 1 punto

CUNEO – La Honda Olivero Cuneo non riesce a battere la “big” Milano e perde in casa 2-3. Nonostante la buona partenza delle cuneesi, che hanno chiuso il primo set 25-23, le ospiti sono rientrate alla grande con un set a senso unico chiuso 13-25, seguito da un altro (il terzo), terminato 25-18. Il quarto parziale però ha riservato sorprese: Kapralova per le cuneesi si è accesa e ha mantenuto Milano a distanza, fino a chiudere il set 25-21 e a pareggiare i conti sul tabellino (2-2).

Al tie-break però si è vista la differenza tra i due team: pronti via e Milano è scivolata sul 4-9. Le biancorosse hanno provato a rientrare, ma senza successo. Tutte negli spogliatoi sul 12-15 firmato Sylla.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese