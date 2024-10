Provano a rapinare una escort con una pistola giocattolo: arrestati

TORINO – Una escort della Torino-Bene è stata vittima di una tentata rapina nel suo appartamento in Crocetta.

Lo scorso 21 Aprile, infatti, un 22enne si è procurato un appuntamento su internet con la sex worker: aveva in mente di offrirle del Crack e poi derubarla. Le cose, per il giovane, non filano liscio: la professionista rifiuta immediatamente la droga.

Così, si passa al piano B: il ragazzo torna dopo qualche ora all’appartamento con un complice di 24 anni e… una pistola giocattolo. La escort, resasi subito conto che l’arma era innocua, ha dato vita a una colluttazione nell’androne del palazzo, dove i vicini hanno assistito e hanno allertato le forze dell’ordine.

I due sono riusciti a fuggire ma sono stati identificati grazie alle telecamere del palazzo e, finalmente, arrestati.

