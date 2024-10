Cairo smentisce le voci: non vendo il Toro alla Red Bull

TORINO – Il Presidente del Torino Urbano Cairo ha smentito seccamente le voci che si rincorrevano da alcune ore di un possibile passaggio del Toro alla Red Bull. Cairo ha per l’ennesima volta ribadito che il Toro non è in vendita, smorzando così le speranze di quella parte della tifoseria che da anni gli chiede di farsi da parte.

Il presidente ha al momento un altro tema su cui riflettere. Il 30 giugno scade infatti la concessione dello Stadio Olimpico e in questi giorni si sta discutendo di un rinnovo (il Toro paga 500 mila euro al mese alla Città di Torino) e dell’ipotesi dell’acquisto dello stadio da parte della società, sulla scia degli altri clube che hanno ormai uno stadio di proprietà. La prima in Italia fu proprio la Juventus.

