La XIII Edizione di The Others Art Fair comincia a Torino

TORINO – Torino si prepara ad accogliere, dal 31 ottobre al 3 novembre, la tredicesima edizione di The Others Art Fair. L’evento, nato dalla visione di Roberto Casiraghi e Paola Rampini con la direzione artistica di Lorenzo Bruni, si svolgerà al Centro Internazionale di Formazione dell’ILO (International Labour Organization), un simbolo di inclusività e multiculturalità, perfetto scenario per l’anima “nomade” della Fiera.

Un Inizio Spettacolare con l’Arte Performativa

The Others 2024 alza il sipario con una live performance a cura dell’Accademia di Belle Arti di Vienna, che vedrà protagonisti gli studenti Larissa F. Zekl, Nora Köhler e Leonie Bramberger. La performance, intitolata “Award”, introduce il pubblico in un percorso artistico che intreccia espressioni emergenti con linguaggi contemporanei.

Un Viaggio Attraverso l’Arte Emergente

Quest’anno, The Others invita gli appassionati a scoprire l’arte non solo come espressione visiva, ma come un viaggio: punto d’inizio, di destinazione e simbolo di connessione cosmica. L’illustratrice Elisa Talentino ha dato vita all’immagine guida dell’edizione, con un’opera ispirata alla carta de Il Mondo dei Tarocchi di Marsiglia, simbolo di armonia e fecondità.

50 Espositori da Tutto il Mondo

Con la partecipazione di 50 espositori da Italia, Argentina, Finlandia, Lituania, Slovacchia, Spagna e Perù, la fiera esplora e valorizza il lavoro di artisti affermati e giovani talenti. Tra le gallerie presenti, solocontemporaneo di Buenos Aires porterà le opere di cinque artiste argentine “nomadi” che interpretano la memoria culturale e l’incontro di sensibilità diverse.

Collateral Program: Talk, Performance e Incontri di Approfondimento

Il ricco Collateral Program arricchisce l’esperienza di The Others, con talk e incontri che esplorano temi cruciali come il collezionismo in Asia e il rapporto tra arte e maternità. Un evento di particolare rilievo sarà la presentazione di “Adriatico, Mare d’Inverno”, un progetto multidisciplinare di Cristiana Colli che racconta il rapporto tra territorio e cultura attraverso 38 autori.

Premi e Progetti Speciali: L’Arte che si Confronta con il Mondo

Sette premi, tra acquisizione e residenza, verranno assegnati agli artisti presenti in fiera. Tra questi, il “Nice (He)art Prize”, che offrirà al vincitore una residenza artistica a Nizza, e il “Prospettiva Insulare”, una residenza di due settimane nelle Isole Canarie per artisti under 35.

Arte Performativa e Progetti Interattivi: Quando l’Arte si fa Esperienza

Le live performance avranno un ruolo di primo piano in questa edizione, grazie anche alla partecipazione degli studenti dell’Accademia di Belle Arti e Design di Bratislava e dell’Accademia di Belle Arti di Vienna. L’artista Anto, ad esempio, inviterà i visitatori a partecipare a “Menhir”, un’opera collettiva di messaggi segreti. Verónica Penagos, invece, coinvolgerà il pubblico nel suo “Fire Portal”, un’opera che simboleggia la rinascita.

Un Contesto Internazionale al Centro dell’Arte Contemporanea

Per la XIII edizione, The Others si insedia nel Centro Internazionale di Formazione dell’ILO, un luogo che celebra la multiculturalità e l’apprendimento continuo, simbolo di Torino come crocevia di culture e conoscenze globali.

