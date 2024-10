Paratissima compie 20 anni

TORINO – Dal 31 ottobre al 3 novembre 2024, Paratissima raggiunge un traguardo importante: vent’anni di esplorazione nell’arte contemporanea. L’edizione “Paratissima VENTI” sarà un omaggio alle sue radici e un ponte verso nuove prospettive, in un percorso che da sempre ha tracciato percorsi originali e dato spazio agli artisti emergenti. Nata per rivoluzionare l’idea di fiera d’arte, Paratissima è diventata negli anni una piattaforma di innovazione, sfida e creatività, unica nel panorama delle esposizioni.

L’appuntamento di quest’anno si svolgerà in una location d’eccezione, gli “Uffici | SNOS” di Corso Mortara 24, concessi temporaneamente da Intesa Sanpaolo S.p.a. Questo spazio iconico, nato come sede delle “Pagine Gialle” e progettato dallo studio Iosa Ghini Associati, si trasformerà in un ambiente artistico fluido e colorato, tra linee sinuose, pareti trasparenti e giochi di luce. Un tempo dedicato al lavoro d’ufficio, il luogo sarà reinterpretato come crocevia culturale, dove l’arte sostituisce i complementi d’arredo e dove gli artisti potranno dialogare direttamente con il pubblico, in un’esperienza immersiva e collettiva.

Una celebrazione tra innovazione e sperimentazione

Paratissima VENTI sarà una vera e propria celebrazione del viaggio compiuto finora e un’occasione per esplorare l’arte in nuove dimensioni. Più di 350 artisti, tra pittori, scultori, fotografi e creativi digitali, trasformeranno gli “Uffici | SNOS” in una galleria vivente, offrendo al pubblico opere capaci di evocare nuove visioni del contemporaneo. L’esposizione, che esplora nuovi linguaggi artistici, sfiderà il visitatore a perdersi in correnti creative ancora inesplorate.

A simboleggiare lo spirito di innovazione, la manifestazione si avvale quest’anno del contributo di un curatore speciale: Catherine Gipton, Art Curator virtuale ideata da Alessandro Scali, è l’intelligenza artificiale scelta per sviluppare il visual e il testo manifesto di questa edizione. Catherine, rappresentazione di una tecnologia capace di unire razionalità e creatività, testimonia l’impegno di Paratissima nel puntare verso un futuro aperto e inclusivo.

Nuovi spazi per nuovi incontri

Nel ripensare la sua sede, Paratissima non ha solo cercato una cornice adatta, ma ha colto l’occasione per trasformare un’icona dell’architettura moderna in un luogo di contaminazione creativa. L’allestimento si allontana dal classico concetto di esposizione per diventare un’esperienza immersiva e innovativa, valorizzando uno spazio che invita alla scoperta e alla condivisione di nuove idee. Tra pareti curve e luminose, assenza di angoli retti e un’atmosfera avvolgente, l’arte contemporanea incontra il pubblico in un luogo che si reinventa, con l’ambizione di creare un senso di comunità e connessione.

Paratissima VENTI sarà un’occasione per immergersi nel passato e nel futuro dell’arte, con la consapevolezza che, anche dopo vent’anni, l’arte ha ancora molte strade da esplorare e nuovi mondi da immaginare.

