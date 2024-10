Previsioni meteo: in Piemonte torna il sole, ma occhio alla foschia in pianura

PIEMONTE – Dopo il maltempo dei giorni scorsi, Arpa Piemonte prevede “tempo stabile atteso per tutta la settimana, durante la quale saranno le foschie e le nebbie, via via più fitte e localmente persistenti sulle pianure orientali da metà settimana, a caratterizzare le condizioni meteo”.

Sole su tutta la regione quindi, tranne per la zona più colpita dalle piogge di questo weekend, ovvero Alessandria. Qui è prevista ancora qualche ora di foschia per il pomeriggio di oggi. Stessa situazione domani, con sole nel Vco, nel biellese e nel cuneese, mentre in pianura salirà la nebbia, specialmente nel torinese.

Temperature massime intorno ai 19,5°.

