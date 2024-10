Vendemmia: il maltempo rischia di rovinare tutta la stagione

TORINO – Le forti piogge di quest’ultima settimana hanno fortemente rallentato le operazioni della vendemmia 2024, che in alcune parti della regione non sono ancora terminate.

Il Piemonte dipende fortemente dalla vendemmia per il suo sviluppo economico, e le viticolture sono fortemente sensibili alle condizioni meteorologiche: il maltempo di queste ultime settimane potrebbe aver danneggiato irreparabilmente l’intera stagione per molti produttori di vino della nostra regione.

Per questo, Coldiretti ha scritto una lettera alla Regione poiché si faccia tramite per una richiesta di proroga della stagione di Vendemmia al Ministero dell’Agricoltura. In questo modo, i viticoltori potrebbero per lo meno avere più tempo per terminare i raccolti e salvare il salvabile.

Se non si può controllare il meteo, insomma, che non si aggiunga una forte pressione burocratica dalla politica, chiede l’associazione.

