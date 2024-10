Anche in tutti i Postamat della provincia di Cuneo è attivo il prelievo senza carta (con app)

CUNEO – Presso i 92 sportelli ATM Postamat di Poste Italiane della provincia di Cuneo è ora disponibile la possibilità di prelevare contanti senza utilizzare la carta.

La nuova funzionalità “cardless” consente di effettuare prelievi tramite le app “PostePay” e “BancoPosta” direttamente dal proprio smartphone, seguendo alcuni semplici passaggi.

Modalità di utilizzo: per usufruire del servizio, il cliente accede all’app Postepay o BancoPosta, seleziona l’opzione “Prelievo senza carta” e preme il tasto 9 sul tastierino dell’ATM. Sullo schermo appare un QR Code, da inquadrare con la fotocamera del proprio smartphone. Il cliente sceglie poi lo strumento di pagamento da cui prelevare (sono abilitate anche le carte prepagate o di debito Postepay), seleziona l’importo e autorizza l’operazione inserendo il codice personale Poste ID o, se attivate, utilizzando il riconoscimento tramite impronta digitale o viso. A questo punto è possibile ritirare il contante e ricevere la ricevuta digitale nell’app, con la possibilità di richiederne una copia cartacea.

Questa funzionalità “cardless” integra, ma non sostituisce, il prelievo tradizionale con carta, offrendo una soluzione aggiuntiva per soddisfare le esigenze di praticità e sicurezza, senza rinunciare alla presenza sul territorio per le operazioni agli sportelli postali.

Gli ATM Postamat permettono inoltre di consultare saldo e movimenti, effettuare ricariche telefoniche e di carte Postepay, pagare le principali utenze e bollettini postali. Lo sportello automatico può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta con carta Postamat-Maestro, dai titolari di carte di credito dei circuiti internazionali e dai possessori di carte Postepay.

