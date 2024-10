La psicologa e content creator torinese Giulia Lamarca lancia il suo brand di gioielli

TORINO – Psicologa, formatrice aziendale e content creator, la torinese Giulia Lamarca, 33 anni compiuti da poco, è molto conosciuta sui social. È lì che condivide con i suoi follower le sue avventure familiari, spezzoni di vita quotidiana, dei suoi viaggi in giro per il mondo con il marito Andrea Decarlini e la piccola Sophie – e una nuova vita in arrivo -, raccontando le sue esperienze sul blog My travels: the hard truth e poi sul suo profilo Instagram.

Giulia Lamarca non si è mai fatta fermare da nulla, neanche quando a 19 anni ha avuto un incidente che le ha cambiato la vita e l’ha privata dell’uso delle gambe. Da allora, non senza fatica, la content creator ha ripreso in mano la sua vita, diventando anche una attivista che aiuta migliaia di ragazze che si rivedono in lei.

Non solo, proprio oggi Giulia ha lanciato il suo nuovo brand di gioielli: Primavera. Un vero e proprio inno alla rinascita.

E su Instagram scrive:

Ho creato @primavera.gioielli perché proprio come la primavera segna la rinascita della natura dopo l’inverno, così i gioielli di Primavera rappresentano la rifioritura personale , la capacità di riscoprirsi, di riprendere in mano la propria vita e valorizzare la

Propria unicità. Ogni pezzo della collezione è un simbolo di forza interiore, un ricordo di quanto sia importante celebrare il presente e chi siamo. Spero vi piacciano e vorrete indossarli e portarli ogni giorno con voi 🩷🩷

