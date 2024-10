Torino, piazza Solferino ospiterà un Villaggio di Natale

TORINO –La Giunta Comunale, su proposta dell’assessore al Commercio Paolo Chiavarino, ha approvato questa mattina le linee guida per la realizzazione, in piazza Solferino, di un vero e proprio Villaggio di Natale.

Il Villaggio di Natale

La piazza nel centro cittadino, dalla fine di novembre e fino al prossimo 6 gennaio, ospiterà una pista di pattinaggio, esibizioni di artisti e spettacoli della tradizione natalizia, laboratori e workshop per i più piccoli e Babbo Natale in persona pronto ad ascoltare i loro sogni e desideri per realizzarli.

Il villaggio sarà l’occasione per tutti, piccoli e grandi, di immergersi nell’atmosfera del Natale in un luogo di festa con casette, luci colorate, decorazioni e il meglio della tradizione natalizia.

Si potranno acquistare gli addobbi e l’oggettistica per decorare l’albero e la casa, i dolci e altri prodotti alimentari e artigianali, con la possibilità di gustare cibi e bevande tipici del periodo delle feste e della nostra regione. Ma anche trascorrere un pomeriggio o una serata in compagnia assistendo agli spettacoli o pattinando con gli amici.

Nei giorni feriali la pista di pattinaggio, posizionata nello spazio della piazza tra la fontana Angelica o ‘delle quattro stagioni’ e la statua equestre dedicata a Ferdinando di Savoia, potrà essere utilizzata anche dagli studenti delle scuole, secondo le modalità previste dal gestore.

All’interno del villaggio ci sarà posto anche per il ‘Charity Christmas’ dove i bambini potranno portare i propri giocattoli che non utilizzano più e che saranno donati ad altri bambini come loro che non ne hanno o che con le loro famiglie stanno attraversando un momento di difficoltà e per questo Natale altrimenti non potrebbero riceverne.

