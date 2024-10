Lavori di manutenzione al raccordo Torino-Caselle: chiusura notturna

TORINO – Anas ha programmato la manutenzione dei giunti di dilatazione sui rami dello svincolo 1 – Tangenziale Nord di Torino, al km 2,800 del Raccordo Autostradale 10 “Torino-Caselle”. Per mitigare il più possibile i disagi alla circolazione gli interventi saranno eseguiti in orario notturno nella fascia oraria 22:00 – 6:00.

Per consentire i lavori, nelle due notti comprese tra oggi, martedì 29 ottobre, e giovedì 31 ottobre sarà chiusa al traffico la rampa di uscita dal Raccordo per chi proviene da Torino e Caselle e si immette in A55 in direzione Piacenza.

Durante la chiusura la circolazione in uscita sulla A55 in direzione Piacenza sarà indirizzata allo svincolo 2 per Borgaro tramite apposita segnaletica di indicazione.

