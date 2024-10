Per la commemorazione dei defunti a Torino saranno potenziate le linee del trasporto pubblico

TORINO – Fino al 3 novembre, in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti, è previsto un potenziamento del servizio sulle linee dirette al Cimitero Monumentale e al Cimitero Parco di Torino. L’intensificazione sarà attuata negli orari di apertura dei cimiteri.

Per il Cimitero Monumentale (Torino Nord) è stata istituita una navetta speciale che effettua un percorso circolare intorno al Cimitero in sinergia con le linee 19, 19N, 68 e 75 che verranno potenziate.

In particolare

Linea 19 – Il servizio è intensificato negli orari di apertura del Cimitero con frequenze di circa 17 minuti il 26, 27 ottobre e 1°, 2, 3 novembre.

Linea 19N – Il servizio è intensificato negli orari di apertura del Cimitero con frequenze di circa 15 minuti dal 26 ottobre al 3 novembre.

Linee 68 – 75 – Potenziate in funzione dell’afflusso di visitatori nella fascia oraria 9.00 – 18.00 il 26, 27 ottobre e 1°, 2, 3 novembre.

Navetta speciale – in servizio a integrazione delle linee afferenti il Cimitero il 26, 27 ottobre e 1°, 2, 3 novembre negli orari di apertura del cimitero sul percorso: dal capolinea di via Ravina presso la fermata n. 2535 – “Ravina Cap.” prosegue per via Nievo, via Varano, corso Novara, corso Regio Parco, via Zanella, via Varano, via Nievo, via Poliziano, via Ravina (capolinea).

Cimitero Parco (Torino Sud): potenziate le linee 5 – 5/ e 74.

Linee 5 – 5/ – 74 – Potenziate in funzione dell’afflusso di visitatori di visitatori nella fascia oraria 9.00 – 18.00 il 26, 27 ottobre e 1°, 2, 3 novembre.

Il 1°, 2, 3 novembre, a causa del forte afflusso di visitatori previsto, non sarà in funzione la linea bus 102 con percorso all’interno del Cimitero Parco: il servizio sarà garantito dal 28 al 31 ottobre e riprenderà la normale attività lunedì 4 novembre.

Nelle giornate sopra indicate in cui la linea 102 non sarà in servizio sarà garantito un servizio di trasporto gratuito con navette all’interno del Cimitero Parco gestito da AFC – Servizi Cimiteriali della Città di Torino.

A Nichelino la linea 1 urbana (1N) sarà gestita, oltreché nelle giornate dal martedì al sabato, anche nelle giornate di lunedì 28 ottobre, venerdì 1° e domenica 3 novembre: in tali giornate la linea sarà gratuita.

