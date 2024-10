Listeria, il Ministero richiama lotto di salame Il Torinetto per rischio microbiologico

ROMA – Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo prodotto. Si tratta, in particolare, del salame Il Torinetto a marchio Borgo Dora, commercializzato da Salumificio Borgo Dora S.p.A. nello stabilimento in corso Vercelli 279/A, Torino (TO) 10155.

Il prodotto è venduto in confezione da 200 g a pezzo; 800 g a fila circa con scadenza 07-04-2025.

Motivo del richiamo sospetto rischio microbiologico Listeria Monocytogenes. Il lotto interessato è il 348304.

Si consiglia di restituire al punto vendita.

