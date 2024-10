Si cerca personale per Nitto ATP Finals di Torino, 52 posti aperti: i requisiti e come candidarsi

TORINO – Dal 10 al 17 novembre Torino e il Piemonte si preparano ad accogliere le Nitto ATP Finals: il capoluogo piemontese sarà nuovamente capitale mondiale del tennis.

52 posti disponibili per le ATP Finals

Per l’evento, l’agenzia del lavoro E-work apre la selezione di personale per le Nitto ATP Finals, il torneo di tennis si svolgerà all’Inalpi Arena di Torino.

Sono 52 le risorse del settore Ho.re.ca che vengono selezionate, in queste settimane, dai recruiter di e-work per attività di ristorazione.

Si ricercano:

camerieri di sala (35 le posizioni aperte, per personale esperto)

2 maitre

4 cuochi capo partita (con almeno un anno di esperienza certificata)

2 commis di cucina

8 lavapiatti

1 pasticcere con esperienza pregressa come pastry chef durante eventi sportivi.

Ai fini della selezione condotta da e-work per le Nitto ATP Finals, aver svolto precedenti attività all’interno di eventi, soprattutto sportivi o manifestazioni fieristico-congressuali, costituisce un requisito generale per tutte le posizioni aperte. La selezione si rivolge a personale con esperienza pregressa nel ruolo, capacità di lavorare in gruppo e, per le figure di coordinamento, dotato di buone doti comunicative e di leadership.

Al termine del processo selettivo, ai candidati risultati idonei, verranno proposti contratti a tempo determinato (CCNL Turismo) con livello variabile in base ai ruoli e durata dal 10 al 17 novembre.

Maggiori dettagli sulle posizioni aperte da e-work per le Nitto ATP Finals di Torino sono disponibili sul portale e-work.

