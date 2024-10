ATP e WTA Finals, almeno un italiano in tutte le categorie

TORINO – E’ l’anno magico del tennis italiano. Jannik Sinner numero 1 al mondo, Errani e Paolini oro olimpico, tornei e Slam vinti un po’ in tutto il mondo. E questo 2024 incredibile per il tennis italiano si riflette sulle ATP Finals di Torino e e sulle WTA Finals di Riad. Per la prima volta nella storia l’Italia porta infatti atleti nel torneo dei più forti in tutte e quattro le categorie.

ATP Finals di Torino

La festa grande si attende a Torino, dove a novembre potremo vedere ovviamente Jannik Sinner non solo presente tra gli 8 migliori giocatori al mondo ma inevitabilmente con il ruolo di grande favorito, dopo la finale persa lo scorso anno con Djokovic.

Ma a Torino ci saranno anche Bolelli e Vavassori (con il torinese che dovrà gestire un’emozione maggiore giocando in casa) che hanno viaggiato alla grande per tutto l’anno in doppio e sono senza dubbio tra i favoriti alla vittoria finale.

WTA Finals a Riad

Intanto a Riad scenderanno in campo le donne. E anche qui sarà festa grande per l’Italia, con Jasmine Paolini grande protagonista. La tennista toscana sarà infatti impegnata in entrambi i tornei, sia in quello del singolare, dove cercherà di fare del proprio meglio e andare più avanti possibile, sia nel doppio con Sara Errani.

E qui il discorso e le ambizioni sono diverse, perchè in questo momento Paolini ed Errani sono la coppia femminile più forte e in forma. Ovviamente questo non è garanzia di successo, ma ancora una volta è lecito sognare un finale di stagione davvero clamoroso per l’Italia del tennis.

